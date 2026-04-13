Massimo Giletti rivela nuovi dettagli sull’attentato a Sigfrido Ranucci: dietro ci sarebbe la camorra, come affermato in precedenza, mentre non sarebbe corretta la versione della Panda nera. Il mezzo usato dagli attentatori, secondo il conduttore, sarebbe una Fiat 500 partita dalla Campania. Proseguono le indagini per ricostruire l’accaduto. La rivelazione di Massimo Giletti Si aggiungono sviluppi sul caso dell’attentato ai danni del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. A rivelarli è stato Massimo Giletti durante l’ultima puntata del programma televisivo “Lo stato delle cose”, dove ha fornito ulteriori dettagli su una vicenda che nelle scorse settimane ha attirato grande attenzione mediatica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Giletti svela chi c'è dietro all'attentato a Sigfrido Ranucci: "Arrivati con la 500 dalla Campania"

Attentato a Sigfrido Ranucci, l'anticipazione di Giletti: "Dietro la bomba uomini della camorra arrivati dalla Campania"Il conduttore anticipa in tv una svolta sull’ordigno piazzato sotto casa del giornalista di Report: "Non era plastico e non usarono una Panda"...

“La camorra dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci”. La rivelazione di Giletti: sono arrivati dalla CampaniaRoma, 30 marzo 2026 - L'attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra.

Si parla di: Totò Riina e il mistero della latitanza a Malta. Si nascondeva nella villa dell’attuale ministro; Garlasco, Giletti accende lo scontro in tv: dubbi su Sempio e caos in studio, volano accuse in diretta.