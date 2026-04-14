Attacco hacker a Bookingcom | rubate informazioni personali e le prenotazioni dei clienti

Un attacco hacker ha colpito la piattaforma di prenotazioni online, compromettendo dati sensibili di molti utenti. Secondo quanto comunicato dalla società, sono state sottratte informazioni personali e dettagli delle prenotazioni effettuate di recente. La società ha avviato immediatamente le indagini e ha informato le autorità competenti. Nessuna conferma è ancora arrivata riguardo alla natura delle vulnerabilità o alle modalità di accesso utilizzate dagli hacker.

Booking.com, la piattaforma online per la prenotazione di alloggi, ha subito un massiccio attacco hacker. “Recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti” spiega l’azienda olandese. “Non appena individuata l’anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla. Abbiamo inoltre aggiornato il codice Pin associato alle prenotazioni interessate e informato gli utenti coinvolti”. La società, che sottolinea di aver agito “tempestivamente” ribadisce che “la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri utenti rappresentano una priorità assoluta”.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Attacco hacker a Booking.com: rubate informazioni personali e le prenotazioni dei clienti Booking sotto attacco hacker, dati dei clienti rubati e truffe su WhatsApp Attacco hacker contro Booking, presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni: salvi quelli di pagamentoHacker in azione contro Booking, famosa piattaforma online di prenotazione di alloggi. Booking.com sotto attacco hacker: possibile fuga di dati dei clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Accesso non autorizzato ai dati personali La piattaforma Booking.