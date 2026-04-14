La polemica politica continua dopo che un ex presidente ha criticato il presidente del Consiglio. Nei giorni scorsi, sono arrivate dichiarazioni di diversi rappresentanti politici che hanno espresso supporto o condanna nei confronti del leader italiano. La discussione si concentra sulle parole dell’ex presidente, che ha rivolto un attacco diretto, suscitando reazioni da più parti dell’arena politica. La vicenda ha acceso i riflettori sulle recenti tensioni internazionali e sulla posizione delle forze politiche italiane.

Non si placa la polemica politica dopo l’attacco di Trump contro il presidente del Consiglio. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i cronisti al termine della capigruppo, chiarisce: "Ci sono state molte occasioni in passato in cui non concordavamo con cose dette da altri Papi, mai nessuno si è mai sognato di contestarle frontalmente al sommo pontefice. Quindi a Trump credo che la Meloni abbia immaginato di dire 'fai quello che abbiamo sempre fatto noi quando una cosa del Papa non ti è piaciuta'”. La Russa, dunque, attacca la sinistra “che applaude il Papa quando gli conviene e non lo applaude quando non gli conviene” e che “dimentica che il Papa su tanti temi è frontalmente avverso a posizioni culturali, legittime, della sinistra, ma se lo dimentica quando c'è qualcosa che il Papa dice che gli fa comodo politicamente”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attacco di Trump, sostegno bipartisan per Meloni

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