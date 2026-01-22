Capitale del Mare 2026 il sostegno a Gaeta è bipartisan E così Fiumicino si fa da parte

Capitale del Mare 2026, il sostegno a Gaeta si conferma bipartisan, mentre Fiumicino si ritira dalla candidatura. La Regione Lazio non ha fornito supporto ufficiale, rendendo difficile la promozione della candidatura della città. Questa decisione evidenzia l’importanza di un impegno condiviso per valorizzare il patrimonio marittimo italiano e favorire una candidatura forte e rappresentativa.

Rocca e Ghera si erano appellati alle altre candidate per convergere sulla cittadina del litorale meridionale. Subito, il sindaco Baccini ha accontentato la richiesta. Ma la corsa di Gaeta è sostenuta anche dalla Città Metropolitana di Roma Nessun supporto da parte della Regione Lazio, e così Fiumicino deve ritirarsi dalla corsa per essere nominata Capitale italiana del Mare 2026. Nonostante sia stata la prima candidatura nel Lazio, dovrà lasciare spazio a Gaeta. Ma al di là della forma, c'è la sostanza. Il comune di Gaeta, guidato dal sindaco Cristian Leccese, non solo è sponsorizzato dall'ex primo cittadino e consigliere regionale di Forza Italia Cosmo Mitrano, ma sostenuto da una lunghissima lista di istituzioni e realtà territoriali, tra le quali la Città Metropolitana di Roma Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026, arriva il sostegno di Rocca

"Capitale italiana del Mare 2026": Fiumicino ritira la candidatura e sostiene Gaeta

