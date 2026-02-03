Il sostegno è bipartisan | Questa è solo violenza

Dopo gli scontri a Torino che hanno coinvolto poliziotti e civili, la notizia si diffonde anche nelle Marche. Un giovane agente delle forze dell’ordine, Lorenzo Virgulti di Ascoli, è rimasto ferito durante le tensioni. Le autorità parlano di un atto di violenza pura, e il sostegno alle forze dell’ordine arriva da più parti, anche se il dibattito resta acceso.

Dopo i gravi fatti avvenuti a Torino, con gli scontri che hanno portato al ferimento di diversi agenti delle forze dell’ordine, tra cui il giovane poliziotto ascolano Lorenzo Virgulti, l’eco dell’accaduto continua a farsi sentire con forza anche nelle Marche. Dal mondo politico regionale e locale arrivano reazioni numerose e trasversali, accomunate da un messaggio chiaro: solidarietà bipartisan ai feriti e ferma condanna della violenza. Quanto successo nel capoluogo piemontese viene descritto da più parti non come una semplice protesta degenerata, ma come un episodio di violenza organizzata che nulla ha a che vedere con il diritto costituzionale di manifestare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

