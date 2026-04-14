Attacco di Trump a Meloni Tajani | Il presidente Usa aveva ragione sul coraggio di Meloni
Recentemente, sono state pubblicate dichiarazioni in cui un rappresentante politico ha commentato un attacco rivolto a un’altra figura di governo da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. In particolare, si è sottolineato che il presidente americano aveva ragione nel criticare la leader italiana, evidenziando la percezione di coraggio da parte di quest’ultima. La discussione ha coinvolto anche altri esponenti politici, che hanno ribadito l’importanza delle relazioni transatlantiche, sottolineando la necessità di franchezza e rispetto reciproco tra gli alleati.
“Noi siamo alleati degli Stati Uniti, crediamo nelle relazioni transatlantiche, ma essere alleati significa anche essere franchi, sinceri e rispettosi l’uno dell’altro. Noi abbiamo sempre detto quello che pensiamo”. Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo nella sede del Mimit a Roma, dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. “Aveva ragione – prosegue il capo della Farnesina – quando diceva che Giorgia Meloni è una donna coraggiosa, perché non ha mai nascosto quello che pensava. Anche quando ha parlato di Papa Leone XIV ha detto ciò che pensavano tutti gli italiani “.🔗 Leggi su Lapresse.it
Attacco di Trump a Meloni, Tajani: “Il presidente Usa aveva ragione sul coraggio di Meloni
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