Board of Meloni Tajani pronto a volare in America la Germania diserta L' opposizione unita usa le parole di Marina B contro Trump

Il volto di Tajani, che si prepara a partire per gli Stati Uniti, si staglia mentre la Germania annuncia di non partecipare al vertice. La riunione del governo di Meloni sembra più una festa di famiglia che un incontro istituzionale, ma questa volta l’attenzione è tutta sull’America. La Premier italiana ha deciso di recarsi personalmente, mentre i rapporti tra Berlino e Roma si fanno più complicati. Nel frattempo, l’opposizione italiana si schiera con Marina B., che critica apertamente Trump usando parole dure.

Il vicepremier a Washington il 19 febbraio ma il rebus è la Germania. Si confida nella sua partecipazione anche con diplomatici. Nella risoluzione di maggioranza la premier italiana si rifà all'Onu per difedere la decisione di partecipare Più che un Board di pace sembra la festa di matrimonio del Padrino I. Ma è l'America. Per Meloni, tocca andarci. Tajani è pronto a volare a Washington, il 19 febbraio, per la prima riunione del Board di Gaza. Si attende di capire cosa fa la Germania: se manda e chi manda. Tajani si presenta oggi alla Camera per l'informativa e difenderà la decisione di partecipare senza partecipare, da osservatori.