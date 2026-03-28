È stato annunciato il quadro delle wild card per l’ATP Montecarlo 2026, con la partecipazione di Matteo Berrettini e l’ingresso del giovanissimo Kouamé. La selezione delle invitazioni contribuisce a comporre un tabellone che mescola giocatori con esperienza e nuovi talenti, creando aspettative sulla competizione che si svolgerà sui campi del torneo.

Il tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo prende forma anche attraverso le sue wild card, e la direzione del torneo ha scelto di costruire un racconto variegato, capace di unire passato, presente e prospettiva. Gli inviti sono andati a Stan Wawrinka, Matteo Berrettini, Gaël Monfils e al giovanissimo Moise Kouamé, delineando un equilibrio preciso tra nomi affermati e nuove promesse. Più che semplici assegnazioni, le wild card sembrano rispondere a una logica narrativa. Da un lato ci sono tre protagonisti che hanno già inciso profondamente nel circuito: giocatori riconoscibili, con carriere ricche di momenti iconici. Dall’altro emerge una scommessa sul futuro, rappresentata da Kouamé, classe 2008, sempre più sotto i riflettori del tennis internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, annunciate tutte le wild card: c’è Matteo Berrettini e grande curiosità sul giovanissimo Kouamé

Articoli correlati

Matteo Berrettini in tabellone a Montecarlo: wild card per l’azzurro e Stan WawrinkaSono giornate in cui il Masters1000 di Miami terrà banco e darà il vincitore di uno dei tornei di maggior prestigio del massimo circuito...

Giro d’Italia 2026, annunciate le wild card: un invito francese e due conferme. Tutte le squadre partecipantiAl Giro d’Italia 2026 parteciperanno 23 squadre, che si presenteranno il prossimo 8 maggio in Bulgaria per la Grande Partenza.

Contenuti utili per approfondire Matteo Berrettini

Temi più discussi: Le prime wild card sono arrivate!; Berrettini e Wawrinka wild card a Monte-Carlo; Novak Djokovic rinuncia anche al Masters 1000 di Montecarlo dopo il forfait a Miami; Gaël Monfils e Moïse Kouamé entrambi giocatori invitati.

ATP Montecarlo: assegnate a Berrettini e Wawrinka le prime due wild cardTennis - ATP | Lo svizzero giocherà per l'ultima volta sui campi del Country Club che lo hanno visto campione nel 2014. Mentre lo scorso anno il romano sconfisse Zverev al secondo turno ... ubitennis.com

Atp Monte-Carlo - Le prime due wild card a Stan Wawrinka e Matteo Berrettini???u0001bu000eu000b?O?um??=?T?6?aPu0001u0002/ ?u0004u0005? ??=?6?ÚS? [???r?O`)u0019??u0011??u0014u001cu001au0018?? k?? ?} u0010f2?a?????u001a ?C?~?\u0003?y>? {#P???K??a?m?? [??5u0004?K#@??eo.??)u0001? ... tennisworlditalia.com

Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook

Matteo Berrettini si ferma al terzo turno a Miami, Vacherot vince 7-6, 6-4 #MiamiOpen x.com