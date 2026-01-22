Luciano Darderi prosegue il suo percorso agli Australian Open, raggiungendo il terzo turno. Dopo aver superato Sebastian Baez in quattro set, il giovane tennista italiano ha ottenuto una vittoria importante nel tabellone principale di Melbourne. Questa è la prima volta che Darderi supera il primo turno in questo torneo, segnando un passo avanti significativo nel suo percorso nel grande slam.

Prima di questa edizione Luciano Darderi non aveva ancora vinto una partita nel tabellone principale a Melbourne, mentre ora il numero venticinque del mondo si trova al terzo turno degli Australian Open dopo una bella e convincente vittoria contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 1-6 6-4 6-3 dopo due ore e ventotto minuti di gioco. Era un match che nascondeva decisamente molte insider, contro un avversario sempre ostico, ma Darderi ha offerto un’ottima prestazione ed ora giocherà al terzo turno contro il russo Karen Khachanov, testa di serie numero quindici, sognando magari anche un possibile derby agli ottavi con Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi continua il suo cammino agli Australian Open. Piega Baez ed è al terzo turno

