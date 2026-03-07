ATP Indian Wells 2026 esordio vincente per Zverev Tiafoe e Shapovalov sulla strada di Cobolli e Sinner

Nella terza giornata di gare di Indian Wells 2026, nel torneo di singolare maschile, si sono disputati i match dei trentaduesimi. Sascha Zverev ha iniziato con una vittoria, mentre Frances Tiafoe e Denis Shapovalov si sono affrontati in partite che hanno coinvolto anche i giocatori italiani Cobolli e Sinner. La competizione prosegue con incontri tra i principali protagonisti del circuito.

Il torneo di Indian Wells, nella terza giornata di gare, propone i match valevoli per i trentaduesimi del tabellone di singolare maschile. Alexander Zverev supera di slancio l’insidioso esame dell’esordio con Berrettini. Approdano ai sedicesimi Flavio Cobolli e Jannik Sinner. Il romano affronterà Frances Tiafoe nella rivincita della finale di Acapulco, mentre il numero due del mondo sfiderà il canadese Denis Shapovalov. Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero quattro, supera Matteo Berrettini 6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti. Jannik Sinner mette subito le cose in chiaro e domina il ceco Dalibor Svrcina 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Indian Wells 2026, esordio vincente per Zverev. Tiafoe e Shapovalov sulla strada di Cobolli e Sinner Leggi anche: LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: comodo esordio in 65 minuti ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e BellucciParte dal basso, nel senso che inizia dalla metà bassa del tabellone, il primo Masters 1000 della stagione maschile, quello di Indian Wells. Tutto quello che riguarda Indian Wells. Temi più discussi: Indian Wells 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; La guida al Masters 1000 di Indian Wells; Alcaraz-Djokovic dallo stesso lato a Indian Wells: il tabellone; Tennis ATP e WTA · Indian Wells 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming. LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: comodo esordio in 65 minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER 4:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Svrcina. Grazie ... oasport.it Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orariGiornata a tinte azzurre al Masters 1000 di Indian Wells e da seguire tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. È il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero due al mondo se la vedrà ... sport.sky.it Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA x.com Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA - facebook.com facebook