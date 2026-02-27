Sinner e Alcaraz ora potranno farlo | l'ATP cambia una regola e cancella il controverso divieto

L'ATP ha modificato le sue regole sui dispositivi di monitoraggio durante le partite, consentendo a Sinner, Alcaraz e Sabalenka di utilizzare i braccialetti Whoop in campo. La decisione arriva dopo che in passato il divieto aveva causato controversie, specialmente durante gli Australian Open. Ora i giocatori potranno indossare i dispositivi senza rischiare sanzioni o esclusioni.