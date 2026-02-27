Sinner e Alcaraz ora potranno farlo | l'ATP cambia una regola e cancella il controverso divieto
L'ATP ha modificato le sue regole sui dispositivi di monitoraggio durante le partite, consentendo a Sinner, Alcaraz e Sabalenka di utilizzare i braccialetti Whoop in campo. La decisione arriva dopo che in passato il divieto aveva causato controversie, specialmente durante gli Australian Open. Ora i giocatori potranno indossare i dispositivi senza rischiare sanzioni o esclusioni.
Dopo il caso agli Australian Open, l'ATP cambia le regole sui braccialetti Whoop: Sinner, Alcaraz e Sabalenka potranno usare i dispositivi in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Jannik Sinner incoronato Campione del Mondo! La ITF cancella il ranking ATP e premia l’azzurro, Alcaraz a seccoCarlos Alcaraz ha chiuso l’anno da numero 1 del mondo, svettando in testa al ranking ATP con 12.
ATP Doha il tabellone del torneo 500, il sorteggio: Sinner fa l’esordio con Machac, c’è anche AlcarazIl torneo ATP Doha è uno dei pochi tornei che ha la finale di sabato, si disputerà dal 16 al 21 febbraio.
