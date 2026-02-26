Julian Alvarez in uscita ' Atletico Madrid? Le cifre del calo e le voci sul mercato estivo

Julian Alvarez potrebbe lasciare l’Atletico Madrid questa estate, con voci di mercato che circolano da settimane. Le trattative sembrano aver portato a un calo nelle sue possibilità di rimanere in squadra, mentre si fanno avanti diverse offerte da altri club europei. La situazione attuale del giocatore si sta evolvendo rapidamente e le decisioni future sono ancora da definire.

La presenza di julian álvarez all’interno dell’organico dell’atletico madrid sta attraversando un momento di attenzione crescente, sia per le recenti prestazioni che per le speculazioni sui possibili trasferimenti. La sua importanza in squadra è stata ampiamente riconosciuta, anche grazie ai risultati ottenuti in campo europeo e nazionale, ma le recenti difficoltà realizzative stanno alimentando un valore di mercato che potrebbe influenzare il suo futuro. Dal suo arrivo dal Manchester City per una cifra di circa 75 milioni di euro, julian álvarez ha mostrato finora un rendimento complessivo di 13 gol in 37 partite. Si evidenziano numeri inferiori rispetto alla scorsa stagione, quando aveva totalizzato 29 marcature, segno di un calo di efficienza e di prestazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

