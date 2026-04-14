Atletico Madrid in semifinale di Champions | sfida pazzesca col Barcellona che vince ma non basta
L'Atletico Madrid si è qualificato per le semifinali di Champions League dopo una partita intensa contro il Barcellona nei quarti di finale di ritorno. La squadra avversaria ha vinto l'incontro, ma il risultato complessivo è stato sufficiente per passare il turno. La sfida si è conclusa con un punteggio favorevole all’Atletico Madrid, che ha così ottenuto l’accesso alla fase successiva della competizione.
L'Atletico Madrid è in semifinale di Champions al termine di una partita pazzesca giocata nei quarti di ritorno contro il Barcellona. Finisce 2-1 per i catalani ma il 2-0 dell'andata consente ai Colchoneros di passare il turno.🔗 Leggi su Fanpage.it
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