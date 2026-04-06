Il match di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid sarà diretto dall'arbitro Istvan Kovacs. La partita si svolgerà al Camp Nou e Kovacs è stato scelto per dirigere l'incontro. È la prima volta che l'arbitro ungherese dirige questa sfida tra le due squadre in questa stagione. La sua designazione è stata comunicata dalla UEFA prima dell'inizio della competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’arbitro romeno Istvan Kovacs è stato scelto per dirigere l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League, che si svolgerà al Campo Nou. Kovacs è noto per la sua esperienza e per le sue prestazioni di alto livello in competizioni internazionali. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo, dato che ha già dimostrato abilità nell’arbitrare partite cruciali, come la finale della scorsa stagione tra PSG e Inter Milan, dove ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire una gestione equilibrata della partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Istvan Kovacs arbitrerà la sfida di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid.

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