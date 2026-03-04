Nella semifinale di Coppa del Rey, il Barcellona ha affrontato l’Atletico Madrid in una partita che si è conclusa con un punteggio di 3-0 a favore dei madrileni. I blaugrana hanno cercato di raggiungere la finale, ma alla fine sono stati eliminati. La partita si è svolta presso lo stadio di Barcellona, davanti a un pubblico appassionato.

La semifinale della Copa del Rey ha acceso una notte di grande atmosfera tra Barcellona e Atletico Madrid, con entrambe le squadre determinate a giocarsi il pass per la finalissima. I blaugrana hanno cercato la rimonta dall’andata, affidandosi a una pressione continua e a momenti di concrezione offensiva, mentre gli avversari hanno retto l’urto mantenendo la compattezza difensiva e gestendo il ritmo della partita fino al triplice fischio. La formazione catalana, guidata da Hansi Flick dalla panchina, è scesa in campo con l’obiettivo di ribaltare il punteggio complessivo. L’avvio ha visto un pressing intenso e una costruzione ordinata, che hanno creato occasioni e destabilizzato la retroguardia biancorossa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Barcellona-Atletico Madrid 3-0: i blaugrana sfiorano l'impresa, ma in finale di Coppa del Rey vanno i colchoneros

Barcellona Atletico Madrid 3-0: impresa solo sfiorata ai blaugrana, in finale di Copa del Rey vanno i Colchoneros. Come è andata!Calciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo.

Atletico Madrid-Barcellona, semifinale di Copa del Rey: tre problemi per i blaugrana, Simeone lancia la nuova stellaUna semifinale della Copa del Rey mette di fronte Barcellona e Atletico Madrid, nell’andata in programma questa sera al Metropolitano.

Barcellona-Real Madrid 3-2 | Highlights FINALE Supercoppa di Spagna 2026

Una selezione di notizie su Barcellona Atletico Madrid 3 0 i...

Temi più discussi: Semifinale ritorno | Barcellona - Atletico Madrid in Diretta Streaming; Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Barcellona-Atletico Madrid: probabili formazione e streaming gratis.

Barcellona, impresa sfiorata: 'solo' 3-0 all'Atletico. Simeone in finale di Coppa del ReAi blaugrana non bastano le due reti di Bernal e il gol di Raphinha. Passano il turno i colchoneros, che avevano vinto 4-0 la partita di andata a Madrid ... tuttosport.com

Barcellona – Atletico Madrid Diretta Tv e Streaming LiveDove vedere Barcellona - Atletico Madrid in Diretta Tv e Streaming Live, Semifinale ritorno Coppa del Re, Martedì 3 Marzo ore 21:00. stadiosport.it

#BarcellonaAtleticoMadrid 3-0 Impresa solamente sfiorata ai blaugrana x.com

Julian Alvarez è nel mirino del Barcellona ma il presidente dell’Atletico Madrid cerca di sviare il discorso inventando sul momento i nomi di due giocatori: https://fanpa.ge/jqSJy - facebook.com facebook