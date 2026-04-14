Atletico Ascoli beffato | Una gara intensa

Durante la partita in trasferta contro la Vigor, l'Atletico Ascoli ha subito un gol al 95’ minuto, che ha portato al pareggio. La squadra ha disputato un match molto intenso, ma alla fine non è riuscita a mantenere il vantaggio. La rete decisiva è arrivata nel finale, lasciando i tifosi bianconeri senza la vittoria sperata. La partita si è conclusa con il risultato di parità.

Il gol del pareggio subito dall’ Atletico Ascoli al 95’ minuto della sfida in trasferta a Senigallia contro la Vigor ha rovinato la festa in casa bianconera. In caso di vittoria, infatti, i ragazzi del patron Graziano Giordani avrebbero portato a otto i punti di vantaggio sul Notaresco battuto dalla capolista Ostiamare e a tre giornate dalla fine sarebbe stata una specie di garanzia di qualificazione ai playoff. E invece toccherà aspettare. Mister Simone Seccardini a fine gara ha accettato il risultato ‘beffa’ consapevole che in un campo ostico come il ‘Bianchelli’ poteva essere prevedibile. "Ci aspettavamo una partita intensa e così è stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli beffato: "Una gara intensa" SERIE D. Atletico Ascoli, arriva una Maceratese rinvigoritaSarà una Maceratese arrabbiata e rinvigorita dall’arrivo del nuovo tecnico quella che affronterà domenica allo stadio Del Duca l’Atletico Ascoli. Leggi anche: Atletico Bibbiano Canossa beffato al 93° Occhio alla Notizia. . Passando a Chiaravalle l'Alma Fano alimenta le flebili speranze di promozione diretta. Accelera in direzione play off la Vis, mentre il Fossombrone deve cedere il passo all'Ancona e la Vigor riagguanta l'Atletico Ascoli solo nel finale. Nel b - facebook.com facebook Atletico Ascoli-Sora 1-0, Seccardini: “Siamo stati bravi a sbloccarla. Record di punti Percorso a gonfie vele” x.com