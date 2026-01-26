Atletico Bibbiano Canossa beffato al 93°
L'Atletico Bibbiano Canossa ha perso la possibilità di tornare in testa al campionato, subendo un pareggio al 93’ contro il Solignano. La partita, disputata al
Ritorno in vetta svanito al 93’ per l’ Atletico Bibbiano Canossa. Una rete del parmense Rinaldi sigla il definitivo 2-2 nel big-match del "Bedogni" contro il Solignano: reggiani rimasti così in terza piazza dopo lo scivolone casalingo del Team Traversetolo che mantiene il primato del girone B di Prima categoria. Dopo il penalty realizzato all’8’ dallo stesso Rinaldi, i locali impattano sempre dagli undici metri con Cilloni che spiazza il guardiano Bassi. Ad inizio ripresa lo stesso fantasista Cilloni innescato da corner aveva disegnato il tiro a giro dello scatto, poi la traversa nega il tris allo shoot di Mirabella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La Rubierese vola, l’Atletico Bibbiano frena
Leggi anche: Atletico-Inter 2-1, Gimenez abbatte i nerazzurri al ‘93
Atletico Bibbiano a +7. Puianello vince la 4ª di filaSerata di campionato ieri per Prima, Seconda e Terza categoria. Nel girone B di Prima categoria quasi testa-coda tra Quattro Castella (5) e Atletico Bibbiano Canossa (25): sempre più primi (+7) ... ilrestodelcarlino.it
Chiesa gremita ieri mattina a Barco di Bibbiano per l’addio a Rosanna Leoncini, morta a 67 anni, a undici mesi dalla scomparsa della sorella Silvia - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.