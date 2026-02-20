Atletica Riva meraviglioso | record italiano nei 1500 metri al World Indoor Tour

Federico Riva ha stabilito il nuovo record italiano nei 1500 metri al World Indoor Tour, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di atletica. Durante il Meeting di Lievin, l’atleta ha migliorato il suo precedente tempo, correndo in modo deciso e stabile. La gara è stata molto combattuta, e Riva ha mostrato una grande determinazione fin dai primi metri. La sua performance ha attirato l’attenzione di tutto il settore, che ora guarda con interesse alle prossime competizioni. La sua impresa ha riempito di orgoglio gli sportivi italiani.

Arriva un'altra enorme soddisfazione per l'atletica italiana con un grande Federico Riva: nuovo record italiano nei 1500 metri Il Meeting di Lievin si è colorato di azzurro nell'atletica, e non ci riferiamo solo alla meravigliosa prova di Battocletti. Merita onori e titoli anche Federico Riva, capace di ritoccare di nove decimi il suo record italiano dei 1500 metri indoor. La sua corsa si è fermata a 3:33.04 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold). Ma facciamo un passo indietro: si era già capito che per lui sarebbe stato un grande inizio di stagione in Germania, circa dieci giorni fa (o poco più), quando aveva fermato il cronometro a 3:33.