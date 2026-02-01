Schiumarini trionfa nella tappa in Mauritania l’Africa Eco Race si infuoca tra dune e sfide estreme

Andrea Schiumarini ha vinto la sesta tappa dell’Africa Eco Race in Mauritania. La gara si è infiammata tra dune e percorsi impegnativi, e l’Italia ha visto il suo rappresentante salire sul podio. Schiumarini ha chiuso la tappa al quinto posto nella classifica generale, dimostrando grande determinazione e capacità di resistere alle sfide estreme del deserto.

Andrea Schiumarini si è imposto come una delle figure centrali della sesta tappa dell’Africa Eco Race, conclusa con un piazzamento al quinto posto nella classifica generale. La prova, svoltasi in territorio mauritano dopo il giorno di riposo, ha segnato l’ingresso nel cuore del rally africano, con un percorso che ha messo a dura prova sia i piloti che i veicoli. La tappa, che ha visto partire i concorrenti da Dakhla, si è conclusa a Chami dopo 438 chilometri di trasferimento e 152 chilometri di speciale su terreni sabbiosi e impervi, con tratti fuoristrada lunghi e una navigazione che ha richiesto precisione e intuito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Africa Eco Race ha ripreso la sua corsa, con la sesta tappa che segna l’ingresso ufficiale in Mauritania.

Andrea Schiumarini continua la sua corsa all’Africa Eco Race 2026.

