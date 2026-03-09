EDY torna con Null’apposto | il nuovo singolo in uscita il 13 marzo anticipa il prossimo disco

Dopo aver inaugurato una nuova fase del suo percorso solista con "Ti cancello", EDY rilancia con "Null'apposto", il nuovo singolo in uscita venerdì 13 marzo per MATRICE17 con distribuzione Believe. Il brano rappresenta il secondo estratto dal prossimo disco di inediti, atteso per maggio 2026, e conferma la direzione artistica più ruvida, fisica e istintiva intrapresa dall'artista. Con "Null'apposto", EDY costruisce un suono che si muove tra alternative rock, indie rock ed emo-trap, intrecciando energia live, tensione urbana e una forte attitudine rap contemporanea. Il risultato è un brano dal mood oscuro, attraversato da una forza espressiva immediata, in cui il ritornello corale e potente si alterna a strofe più taglienti e crude, creando un equilibrio incisivo tra impatto emotivo e profondità del messaggio.