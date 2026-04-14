Aston Villa vs Bologna ritorno quarti di finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella serata si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026 tra una squadra inglese e una italiana. Dopo la sconfitta per 3-1 all'andata, la formazione italiana ha bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per qualificarsi. La partita si svolge in un impianto del Regno Unito, con le formazioni che stanno definendo le scelte di formazione. La trasmissione è prevista su canali sportivi dedicati.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026. Ai felsinei serve un miracolo per ribaltare il 3-1 subito in Inghilterra, per cui servirà non sbagliare nulla. Aston Villa vs Bologna si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 21 presso il Villa Park di Birmingham ASTON VILLA VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi si sono resi protagonisti fin quì di un cammino europeo quasi perfetto. Hanno infatti chiuso al secondo posto la fase a campionato seppure a pari punti con Lione capolista perdendo una sola partita contro gli olandesi del Go Ahead Eagles e agli ottavi hanno steso il Lille, sia all’andata che al ritorno.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Aston Villa vs Bologna, ritorno quarti di finale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Bologna-Aston Villa, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Aston Villa-Lille, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla #Italiano: “Sono contento per Orsolini. Veniva da un periodo difficile. Aston Villa All’andata la gara è stata buona” x.com Dopo la sconfitta nell’andata di Europa League contro l’Aston Villa (3-1), il Bologna si prepara al ritorno battendo il Lecce per 2-0 Protagonista Riccardo Orsolini, in campo per 90’, che prende una clamorosa traversa (che regala un tap-in facile a Freuler per - facebook.com facebook