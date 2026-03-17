Aston Villa-Lille ritorno ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
L'incontro tra Aston Villa e Lille si disputa nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I padroni di casa devono confermare il vantaggio conquistato nella partita di andata, mentre la squadra francese cerca di ribaltare il risultato per passare ai quarti. La gara si svolge in un contesto di grande attesa e interesse, con le formazioni pronte a scendere in campo.
Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I padroni di casa devono difendere il vantaggio dell’andata, mentre i francesi puntano all’impresa per accedere ai quarti. Aston Villa-Lille si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso il Villa Park di Birmingham ASTON VILLA-LILLE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Un blitz proficuo in Francia quello effettuato dagli inglesi nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. La squadra di Emery ha conquistato il bottino pieno vincendo per 1-0, ma sono reduci dalla sconfitta esterna di campionato contro il Manchester United, terzo ko consecutivo, che significa quarto posto attuale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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