Bologna-Aston Villa andata quarti Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella serata di oggi si gioca l'incontro di andata dei quarti di finale di Europa League 20252026 tra il Bologna e l'Aston Villa. La partita si svolge in Italia e vede i padroni di casa cercare di affrontare un avversario con una più lunga storia in competizioni europee. Le formazioni probabili sono state annunciate e la sfida sarà visibile su alcuni canali e piattaforme di streaming.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 20252026. I felsinei puntano all’impresa contro un avversario che vanta una maggiore esperienza internazionale. Bologna-Aston Villa si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA-ASTON VILLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ultima vittoria in campionato contro la Cremonese ha consentito ai felsinei di presentarsi all’appuntamento con l’Aston Villa con il morale alto. Sono stati 15 i punti collezionati dalla squadra di Italiano nella prima fase dell’Europa League, al termine della quale i rossoblù hanno vinto quattro partite, pareggiato tre e persa una. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna-Aston Villa, andata quarti Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lille-Aston Villa, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Aston Villa-Lille, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Bologna - Aston Villa, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste; Bologna-Aston Villa: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Europa League, il punto in casa Aston Villa; Aston Villa-Bologna: oggi parte la prevendita. Le informazioni sui biglietti. Bologna-Aston Villa: dove vederla, canale tv, streaming, formazioniRitrovata la vittoria in serie A a Cremona, il Bologna torna di scena in Europa League: unica italiana rimasta in questa competizione, affronterà l’Aston Villa quarto in Premier League e grande ... calciomercato.com Bologna ed Europa League, Odgaard torna in gruppo: le ultime notizie verso l'Aston VillaIl danese è tornato ad allenarsi, ha anche assistito alla gara della Primavera vincente contro il Verona. In programma la rifinitura a Casteldebole in vista del match al Dall’Ara contro gli inglesi ... msn.com #Bologna-Aston Villa e Crystal Palace- #Fiorentina, gli #arbitri designati x.com FLASH - Bologna, novità Odgaard: in gruppo verso l'Aston Villa. Le ultime su Skorupski, Dallinga e Lykogiannis Gli aggiornamenti in casa rossoblù https://shorturl.at/WkekK - facebook.com facebook