Nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League, il Bologna affronta l’Aston Villa a Birmingham. La partita si gioca il 16 aprile 2026 alle 21:00. Le squadre si preparano per l’evento, con i tifosi che seguono con attenzione le formazioni e le quote di scommessa. La situazione appare difficile per il Bologna, che cerca di invertire le sorti di un passaggio complicato.

Le chance di rimonta sono davvero poche, ma il Bologna vola a Birmingham con l’obiettivo di ribaltare la situazione nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’andata l’Aston Villa si è imposto per 1-3 al Dall’Ara mettendo quasi una serie ipoteca sulla qualificazione, ma mancano 90 minuti per il verdetto finale. I felsinei,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Aston Villa-Bologna (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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