Il match tra Bologna e Aston Villa si gioca il 9 aprile 2026 alle 21:00, nel quadro dei quarti di finale di Europa League. Questa sfida rappresenta il terzo confronto diretto tra le due squadre in due anni, dopo le sfide precedenti nelle competizioni europee. Il Bologna, reduce dalla vittoria contro la Roma, punta a proseguire il cammino nel torneo, mentre l'Aston Villa, considerata la grande favorita di questa edizione, cerca di confermarsi tra le migliori del torneo.

Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di questa edizione, ovvero l’Aston Villa, avversario già sfidato l’anno scorso in Champions e anche quest’anno nella fase campionato del torneo. Il primo atto del doppio confronto si disputa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Terzo confronto diretto i due anni

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Bologna-Aston Villa: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni dei quarti di Europa LeagueGalvanizzato dal successo nel derby italiano con la Roma, il Bologna affronterà l'Aston Villa ai quarti di finale di Europa League. I villans di Unai Emery sono tra i favoriti per ... ilmessaggero.it

Bologna - Aston Villa: probabili formazioni e dove vederlaBologna-Aston Villa: probabili formazioni, orario e dove vedere in TV e streaming l’andata dei quarti di Europa League 2025-26. Tutte le info sul match. tag24.it

L’allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Queste le sue parole: “La sosta è stata più lunga del solito. Alcuni giocatori hanno fatto bene con le rispettive Nazionali ed hanno mantenuto il rit - facebook.com facebook

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