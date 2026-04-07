Bologna-Aston Villa Europa League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle ore 21:00 si gioca la partita tra Bologna e Aston Villa valida per i quarti di finale di Europa League. Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna tenta di avanzare ulteriormente nella competizione, affrontando la squadra favorita di questa stagione. Le due formazioni si sono già incontrate in passato, sia lo scorso anno in Champions League che anche quest’anno nel campionato di questa competizione.

Dopo aver eliminato la Roma, il Bologna sogna di arrivare in fondo in Europa League ma ora deve affrontare ai quarti di finale la grande favorita di questa edizione, ovvero l’Aston Villa, avversario già sfidato l’anno scorso in Champions e anche quest’anno nella fase campionato del torneo. Il primo atto del doppio confronto si disputa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Aston Villa (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Aston Villa-Salisburgo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Aston Villa è già qualificato agli ottavi ma sicuramente non si risparmierà nell’ultimo turno del girone di Europa League, dove affronta in casa il... Aston Villa-Lille (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIn campionato l’Aston Villa è in caduta libera e rischia di vedersi scivolare dalle mani la Champions League, mentre in Europa League la vittoria di... Temi più discussi: Bologna - Aston Villa, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste; Bologna-Aston Villa: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Bologna, Italiano sulla Cremonese: Difendere l’8° posto, non pensiamo all'Aston Villa; Europa League, il punto in casa Aston Villa. Bologna-Aston Villa: dove vederla, canale tv, streaming, formazioniRitrovata la vittoria in serie A a Cremona, il Bologna torna di scena in Europa League: unica italiana rimasta in questa competizione, affronterà l’Aston Villa quarto in Premier League e grande ... calciomercato.com Pagina 2 | Gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina: le designazioniEcco chi dirigerà le sfide delle italiane in occasione dell'andata dei quarti di finale di Europa League e Conference ... corrieredellosport.it BFCAstonVilla, arbitra Scharer Bologna-Aston Villa, in programma giovedì, sarà affidata alla direzione di Sandro Scharer (SUI) assistito da De Almeida (SUI) e Erni (SUI), con quarto uomo Kanagasingam (SUI) e addetti VAR San (SUI) e Fahndrich (SUI). x.com Odgaard in gruppo Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù a -2 da Bologna-Aston Villa di UEFA Europa League. Seduta di scarico per i più impiegati a Cremona, allenamento in campo per gli altri e per Jens Odgaard. Palestra per Dominguez, - facebook.com facebook