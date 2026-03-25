la festa di primavera gratis a milano che celebra le culture di tutto il mondo

Domenica 29 marzo alla Biblioteca degli Alberi si svolge il ‘Multi-Kulti Bam Spring Festival’, un evento gratuito dedicato alla celebrazione delle diverse culture del mondo. La giornata prevede musica e intrattenimento aperti a tutti, con l’obiettivo di condividere tradizioni e atmosfere provenienti da vari paesi. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività primaverili della città.

Domenica 29 marzo alla Biblioteca degli Alberi si festeggia la primavera con l'evento ‘Multi-Kulti Bam Spring Festival’, una grande giornata di festa e musica aperta a tutti. Il tema della nuova edizione è la multiculturalità all'interno del programma ‘(Dis)connessioni’, a cura di Francesca Colombo, direttrice generale culturale di Bam. Per tutto il giorno il grande giardino botanico di Portanuova ospiterà workshop per famiglie, masterclass per danzatori professionisti e performance che spaziano dalla danza urbana all’hip-hop, dal balletto alla break dance. E poi, ancora: ritmi africani e ritualità orientali che trasformeranno il parco in un mosaico a cielo aperto di culture in dialogo tra loro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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