Rai1 ha annunciato la nuova coppia di conduttori per il programma estivo, con la trasmissione che andrà in onda in diretta. La decisione è stata comunicata mentre lo show attuale prosegue con successo, con la trasmissione estiva che subirà un cambiamento totale nei presentatori. La trasmissione

Mentre Vita in Diretta di Alberto Matano prosegue la sua marcia trionfale e viene allungata per tutto giugno, Rai1 cambia totalmente i conduttori di Estate in Diretta. Il talk che informerà gli italiani nei mesi più caldi dell’anno non vedrà più alla conduzione Gianluca Semprini che da tempo ha comunicato ai vertici Rai la decisione di prendersi un periodo sabbatico. E non ci sarà più Greta Mauro. Al loro posto, da fine giugno ai primi di settembre, Estate in Diretta verrà condotta, salvo colpi di scena e ripensamenti, da una coppia inedita che unisce un volto autorevole del Tg1 ad un volto popolare dell’intrattenimento. A svelare i nomi ci pensa il portale Dagospia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - FUMATA BIANCA! RAI1 HA SCELTO LA NUOVA COPPIA DI ESTATE IN DIRETTA

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