Processo al via per il 90enne Profili figlio del partigiano Engles | Ha ucciso la moglie avvelenandola Tra i testimoni citata pure la sindaca

Il processo a carico del 90enne Profili, figlio del partigiano Engles, nasce dall’accusa di aver avvelenato e ucciso la moglie. La causa scatenante è stata una serie di sintomi simili tra i due, che hanno portato al ricovero immediato. Durante l’udienza sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui anche la sindaca del paese. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sulla comunità locale.

FABRIANO - Prima si era sentito male lui, poi lei. Accusavano entrambi i sintomi di un avvelenamento, tanto da rendere necessario il ricovero d’urgenza. Il 90enne Vincenzo Profili, figlio del medico, partigiano ed eroe della Resistenza Engles, era uscito dall’ospedale intitolato a suo padre dopo quasi due mesi di ricovero e alcuni giorni passati in Rianimazione. La moglie, l’81enne Daniela Chiorri, ex insegnante, non era sopravvissuta, spegnendosi il 25 maggio del 2023. Il composto Per la procura, una morte attribuibile al marito: sarebbe stato lui, medico di lungo corso, a somministrarle volontariamente il nitrito di sodio tra i farmaci. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it Moglie morta avvelenata, la sindaca di Fabriano sarà tra i testimoni del processoLa morte di Daniela Chiorri, avvenuta per avvelenamento, ha portato la sindaca di Fabriano a essere chiamata come testimone in un processo. Sospettato di aver avvelenato la moglie. Tra i testimoni anche la sindacaUn uomo è accusato di aver avvelenato la moglie, e tra i testimoni ci sono anche figure della sua comunità. Temi più discussi: FILLIPINE Al via all'Aja le udienze preliminari per il processo a Duterte; Brasile, al via i processi per gli omicidi di Marielle Franco e Mãe Bernadete; Ucciso nei boschi del Varesotto, al via processo per due carabinieri; Processo al via per il 90enne Profili, figlio del partigiano Engles: Ha ucciso la moglie avvelenandola. Tra i testimoni citata pure la... Pusher ucciso. Via al processo per i militarill processo per l’omicidio di Rachid Nachat, ucciso il 10 febbraio 2023 a Castelveccana durante un controllo antidroga ... ilgiorno.it Ucciso nei boschi del Varesotto, al via processo per due carabinieriI militari sono accusati di omicidio volontario, falso e favoreggiamento per la morte nel febbraio 2023 di Rachid Nachad, 34enne di origine marocchina ... rainews.it 16 febbraio 2026 Processo al 90°. Diatriba in studio sul caso #Bastoni, Gravina e gli arbitraggi tra #Giletti e Gianluca Rossi. La diatriba sconfina fino a #Farsopoli. Giletti si altera, volano dichiarazioni pesanti e lascia lo studio. 23 febbraio 2026 Nonostante gli ot - facebook.com facebook Processo al 90°, lite Giletti-Facchetti su Calciopoli: “Avete vinto scudetto prescritto” x.com