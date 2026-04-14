Assolto il medico 90enne accusato dell' omicidio della moglie | Allora la giustizia esiste
Un medico di 90 anni è stato assolto dall’accusa di aver avvelenato la moglie. La procura aveva richiesto una condanna a 16 anni di reclusione, ma la corte ha deciso di assolvere l’imputato. La vicenda giudiziaria si è conclusa con la sentenza di assoluzione, dopo un procedimento durato diversi mesi. La decisione mette fine al dibattimento che aveva coinvolto il medico di Fabriano, accusato di aver causato la morte della consorte.
La Procura aveva chiesto 16 anni per Vincenzo Profili, medico di Fabriano, per avere avvelenato la moglie Daniela Chiorri, 81 anni, nel 2023.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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