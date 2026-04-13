Italia De Laurentiis attacca la FIGC | Soldi sottobanco per le convocazioni

Il presidente del Napoli ha nuovamente espresso dubbi sui pagamenti legati alle convocazioni dei giocatori nelle nazionali. In un intervento pubblico, ha accusato la FIGC di coinvolgimenti in operazioni finanziarie non chiare e di pratiche scorrette nel settore. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si discute delle modalità di gestione delle chiamate in nazionale e delle eventuali irregolarità legate ai soldi destinati ai calciatori.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna a criticare il sistema calcio, focalizzandosi in particolare sulla gestione dei giocatori convocati nelle nazionali. In un’intervista rilasciata alla Cbs, il dirigente ha sollevato una questione economica e organizzativa che riguarda il rapporto tra club e federazioni. Secondo De Laurentiis, l’attuale modello penalizza le società, che mettono a disposizione i propri calciatori senza ricevere un adeguato riconoscimento economico. Un tema che, a suo avviso, rappresenta uno dei nodi principali da affrontare per riequilibrare il sistema. La proposta di De Laurentiis per le Nazionali. Il presidente del Napoli ha espresso una posizione netta sulla questione.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia, De Laurentiis attacca la FIGC: “Soldi sottobanco per le convocazioni” Leggi anche: De Laurentiis apre a Conte ct, ma attacca la Figc: “Serve un interlocutore serio” De Laurentiis: "Sui soldi Uefa e Fifa. Nel calcio serve il tempo effettivo". E sulla Figc...Sistema, nazionali e istituzioni: Aurelio De Laurentiis ne ha per tutti nell’intervista rilasciata alla Cbs.