Milano banlieue arrestato 26enne egiziano senza fissa dimora per rapine ai danni di anziani 3 i furti a gennaio - VIDEO

A Milano, un uomo di 26 anni di origine egiziana senza fissa dimora è stato arrestato per aver commesso tre rapine ai danni di anziani a gennaio. Le autorità hanno ricostruito i fatti e collegato il sospettato ai furti avvenuti in rapida successione. Sono stati trovati elementi che lo collegano ai tre episodi, che si sono verificati a breve distanza nel tempo.

Le indagini hanno collegato il 26enne a tre episodi avvenuti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Le vittime sarebbero state donne di 70, 67 e 77 anni, aggredite rispettivamente in via Foppa, in piazza Napoli e in via Bezzi La polizia di Milano ha fermato un cittadino egiziano di 26 a.