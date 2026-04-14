Ad aprile 2026, alcuni beneficiari dell’assegno unico riceveranno un importo più basso rispetto ai mesi precedenti. Dopo due mesi in cui molti nuclei familiari hanno ricevuto aumenti grazie a rivalutazioni e arretrati, questa volta il pagamento risulta più ridotto. La variazione riguarda chi percepisce importi inferiori, determinati da specifici criteri di calcolo e soglie di reddito. La riduzione si inserisce in un quadro di aggiornamenti periodici delle prestazioni.

Ad aprile 2026 l’ Assegno unico è più basso per alcuni beneficiari. Dopo due mesi in cui molti nuclei familiari hanno visto aumenti, tra rivalutazione e arretrati, arriva ora un pagamento più leggero. Non si tratta però di un taglio vero e proprio: è solo l’effetto della normalizzazione degli importi. Le date da segnare in calendario sono il 20 e 21 aprile per chi non ha modificato la propria situazione. Chi invece ha aggiornato i dati o presentato una nuova domanda dovrà attendere dal 27 al 30 aprile. Perché ad aprile l’Assegno unico è più basso. Il motivo principale è tecnico: a marzo sono stati erogati anche gli arretrati di gennaio, oltre agli importi aggiornati con il nuovo Isee 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno unico di aprile più basso per molti, perché scende e chi prende meno

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Assegno Unico, Come Sbloccare Subito le Maggiorazioni che Fanno Salire l’Importo Link al primo commento - facebook.com facebook