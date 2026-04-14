Assegno unico di aprile più basso per molti perché scende e chi prende meno
Ad aprile 2026, alcuni beneficiari dell’assegno unico riceveranno un importo più basso rispetto ai mesi precedenti. Dopo due mesi in cui molti nuclei familiari hanno ricevuto aumenti grazie a rivalutazioni e arretrati, questa volta il pagamento risulta più ridotto. La variazione riguarda chi percepisce importi inferiori, determinati da specifici criteri di calcolo e soglie di reddito. La riduzione si inserisce in un quadro di aggiornamenti periodici delle prestazioni.
Ad aprile 2026 l’ Assegno unico è più basso per alcuni beneficiari. Dopo due mesi in cui molti nuclei familiari hanno visto aumenti, tra rivalutazione e arretrati, arriva ora un pagamento più leggero. Non si tratta però di un taglio vero e proprio: è solo l’effetto della normalizzazione degli importi. Le date da segnare in calendario sono il 20 e 21 aprile per chi non ha modificato la propria situazione. Chi invece ha aggiornato i dati o presentato una nuova domanda dovrà attendere dal 27 al 30 aprile. Perché ad aprile l’Assegno unico è più basso. Il motivo principale è tecnico: a marzo sono stati erogati anche gli arretrati di gennaio, oltre agli importi aggiornati con il nuovo Isee 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Assegno Unico, Come Sbloccare Subito le Maggiorazioni che Fanno Salire l’Importo Link al primo commento - facebook.com facebook