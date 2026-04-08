Assegno unico di aprile più leggero | perché gli importi scendono e come evitare il minimo

A partire da aprile, l'importo dell'assegno unico verrà ridotto rispetto ai mesi precedenti per molte famiglie. Questa variazione riguarda le somme erogate e si riflette sulle cifre mensili. Sono stati adottati criteri specifici per determinare il nuovo importo, che si traduce in un calo rispetto alle mensilità precedenti. Alcune famiglie potrebbero ricevere importi minori rispetto a quanto percepito in passato.

L’ assegno unico di aprile sarà più basso rispetto a quello incassato da molte famiglie nei mesi precedenti. Dopo febbraio, primo mese del 2026 con gli aumenti legati alla rivalutazione, e dopo marzo, quando agli importi aggiornati si sono aggiunti anche gli arretrati di gennaio, ad aprile il pagamento torna su livelli più contenuti. Per molti beneficiari, quindi, il calo non dipenderà da un taglio strutturale del sostegno, ma dalla fine dei conguagli che avevano gonfiato l’accredito del mese scorso. Le somme saranno versate il 20 e 21 aprile a chi non ha comunicato variazioni nella propria situazione familiare o reddituale. Proprio l’assenza degli arretrati spiega perché l’importo finale risulterà più basso rispetto a marzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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L’Assegno unico a marzo 2026 sarà più alto grazie al nuovo Isee e agli arretrati: gli importiIl 19 e 20 marzo 2026 arriva il pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico.

Cambiano gli importi dell'Assegno unico, da marzo si calcolano con il nuovo Isee. E arrivano gli arretratiMarzo sarà il primo mese del 2026 con gli importi calibrati sul nuovo Isee per l'assegno unico.

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Assegno unico, ad aprile importi più bassi: ecco perché e per chi. Le simulazioniDopo febbraio - primo mese con gli aumenti per la rivalutazione - e marzo - primo mese del 2026 con gli importi calibrati sul nuovo Isee e rimpinguati con gli arretrati di gennaio - ... ilmessaggero.it

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