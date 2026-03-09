Pensioni perché ad aprile 2026 l’importo sembra più basso | cosa cambia sull’assegno

La pensione di aprile 2026, in pagamento mercoledì 1, sarà simile a quella di marzo, ma ci sono alcune variazioni che i pensionati devono conoscere. L’importo apparirà leggermente più basso rispetto al mese precedente, e ci sono modifiche specifiche che influiranno sugli assegni. Nessuna novità sostanziale, ma alcune precisazioni sono fondamentali per chi riceve la pensione.

La pensione di aprile 2026, in pagamento mercoledì 1, arriverà senza grandi novità rispetto al mese precedente, ma con alcune precisazioni importanti per i pensionati italiani. Il sistema di calcolo resta invariato, e le nuove aliquote Irpef introdotte dalla legge di Bilancio 2026 – 23% fino a 28.000 euro, 33% per la fascia tra 28.000 e 50.000 euro e 43% oltre – sono già pienamente operative dallo scorso marzo. Sul cedolino continuano a comparire le trattenute fiscali ordinarie, comprese le addizionali regionali e comunali relative al 2024, recuperate in undici rate da gennaio a novembre, insieme all’acconto del 30% sull’addizionale comunale 2026 e, per alcuni pensionati, eventuali conguagli Irpef 2025 a debito, rateizzabili fino a novembre se superiori a 100 euro e con reddito fino a 18. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

