A partire da aprile 2026, molte famiglie italiane riceveranno un importo inferiore dell’Assegno unico rispetto ai mesi precedenti. La riduzione deriva da una modifica tecnica nei calcoli e nelle modalità di pagamento del beneficio mensile. Questa variazione comporta un saldo più basso nel bonifico che viene accreditato sul conto corrente di chi beneficia dell’assegno. La modifica riguarda esclusivamente le modalità di pagamento previste per il prossimo mese.

Molte famiglie italiane si troveranno ad affrontare un saldo mensile meno generoso nelle prossime settimane a causa di una variazione tecnica nei pagamenti dell’Assegno unico previsti per aprile 2026. Il fenomeno, che interessa i nuclei con figli, non rappresenta una riduzione strutturale del sussidio, ma la fine di un periodo di conguagli e integrazioni straordinarie avvenuti tra febbraio e marzo. ha mantenuto invariata la propria posizione amministrativa, l’accredito avverrà tra il 20 e il 21 aprile, mentre le famiglie che hanno presentato nuove richieste o aggiornato i propri dati dovranno attendere la finestra temporale compresa tra il 27 e il 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assegno unico ad aprile: perché il bonifico sarà più basso

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