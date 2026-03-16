Giacumbi 46 anni fa l’omicidio delle Brigate Rosse a Salerno | il ricordo dell’ANM

Sono passati 46 anni dall’omicidio del magistrato Nicola Giacumbi, avvenuto il 16 marzo 1980 a Salerno. Quel giorno, un commando delle Brigate Rosse ha sparato durante un attentato che ha portato alla sua morte. L’Associazione Nazionale Magistrati ricorda quel tragico evento e il sacrificio del magistrato ucciso in quel periodo di tensione.

La moglie del magistrato rimase illesa, mentre il figlio – che all’epoca aveva appena cinque anni – si trovava dai nonni e seppe solo alcuni giorni dopo della morte del padre Sono trascorsi 46 anni dall’uccisione del magistrato Nicola Giacumbi, assassinato il 16 marzo 1980 a Salerno da un commando delle Brigate Rosse. In occasione dell’anniversario, l’Associazione Nazionale Magistrati ha voluto ricordarne la figura con un messaggio pubblicato sui propri canali social. “A Salerno si era occupato in particolare di inchieste su corruzione e criminalità organizzata. Era conosciuto per la sua altissima professionalità e apprezzato per il suo profondo spirito di servizio” si legge nel post dell’ANM dedicato alla memoria del magistrato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati L'Umbria non dimentica l'eroe Petri ucciso dopo aver scoperto due latitanti delle Brigate Rosse: il ricordoLa Polizia e l'Umbria non dimenticano uno dei loro eroi: Emanuele Petri, uomo di Stato, sempre in prima linea contro il crimine, ucciso dalle Brigate... Piersanti Mattarella, 46 anni fa l’omicidio mafioso. Il ricordo della premier Meloni: esempio per chi serve le istituzioniEra la mattina del 6 gennaio di 46 anni fa quando Piersanti Mattarella, all’epoca presidente della Regione Sicilia, venne ucciso mentre si recava a...