Usa strategia di Sicurezza e strategia di Difesa | similitudini e differenze

La Strategia di Sicurezza e quella di Difesa sono strumenti fondamentali per la tutela nazionale. Pur condividendo obiettivi di protezione e stabilità, si distinguono per ambiti di applicazione e approcci. Questo confronto permette di comprendere meglio le priorità e le modalità di intervento delle istituzioni, offrendo un quadro chiaro e preciso delle strategie adottate per garantire la sicurezza del Paese.

Il 23 gennaio il Dipartimento della Guerra statunitense ha rilasciato la sua Strategia di Difesa Nazionale. Il documento fa seguito alla Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS) rilasciata a inizio dicembre dell’anno scorso, e fissa in modo molto più dettagliato le linee guida della politica estera della nuova amministrazione Trump. Nell’introduzione del documento si afferma che per troppo tempo il governo degli Stati Uniti ha trascurato, perfino rifiutato, di mettere al primo posto gli americani e i loro interessi concreti. Le precedenti amministrazioni hanno sperperato i vantaggi militari, le vite, la buona volontà e le risorse del popolo in grandiosi progetti di nation building, in promesse autocelebrative di sostenere astrazioni utopistiche come l’ordine internazionale basato su regole. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il Pentagono ha annunciato una nuova strategia di Difesa che privilegia la protezione del territorio statunitense e la deterrenza contro la Cina.

La National Defense Strategy conferma il focus dell’amministrazione sulla sicurezza dell’Emisfero Occidentale e la volontà di mettere pressione sugli europei per la ...Alla fine della scorsa settimana, il Pentagono ha pubblicato la National Defense Strategy 2026, un documento che segna una svolta radicale nelle priorità della difesa americana. Per la prima volta in ... linkiesta.it

Strategia di difesa nazionale USA 2026: priorità alla sicurezza interna, meno impegno globale e più oneri agli alleatiLa nuova Strategia di Difesa Nazionale Usa 2026 segna una svolta: difesa del territorio, deterrenza Cina, meno impegno diretto e più responsabilità agli alleati. msn.com

