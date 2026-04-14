Asl Lecce l' inchiesta Il dirigente firma atti con un altro nome

Un dirigente dell'Area Gestione Tecnica dell'Asl di Lecce è al centro di un'inchiesta della Procura locale. Secondo le indagini, il funzionario avrebbe firmato atti ufficiali utilizzando un nome diverso da quello proprio. La vicenda riguarda documenti e procedure legate all'attività dell'ente sanitario. La Procura ha avviato le verifiche necessarie per chiarire i dettagli della vicenda.

Gianluca Pisani, attuale dirigente dell'Area Gestione Tecnica dell'Asl di Lecce, è al centro di una nuova inchiesta della Procura salentina. Una dirigente della medesima Asl di Lecce, poi trasferita ad altro incarico e sostituita dallo stesso Pisani, ha infatti presentato un esposto alla Guardia di Finanza di Maglie il 6 dicembre 2023. La vicenda, riportata da Repubblica, è complessa: dal 12 gennaio 2024 alla dirigente è stato revocato con effetto retroattivo (dall'1 dicembre 2023) l'incarico di supervisore di un importante contratto di manutenzione gestito con Consip. Nonostante la revoca, però, il suo nome, il codice fiscale e i dati anagrafici continuano a essere utilizzati per firmare tutti gli ordini di manutenzione straordinaria sugli impianti ospedalieri.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Ciro Immobile firma con il Paris FC: opzione per un altro annoAGI - Il Paris FC ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'attaccante Ciro Immobile, che resterà con il club neopromosso fino al termine della... Asl Novara, Paolo Zaninetti è il nuovo dirigente amministrativo del servizio economico finanziarioDal 1° aprile Paolo Zaninetti sarà il nuovo dirigente amministrativo del servizio economico finanziario dell'Asl di Novara.