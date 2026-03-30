Dal primo aprile, un nuovo dirigente amministrativo prenderà il comando del settore economico-finanziario dell'Asl di Novara. La nomina riguarda un professionista che si occuperà di gestire le attività amministrative e finanziarie dell'ente sanitario. La comunicazione ufficiale è stata resa nota dall'Asl, senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui criteri adottati.

Dal 1° aprile Paolo Zaninetti sarà il nuovo dirigente amministrativo del servizio economico finanziario dell'Asl di Novara. Zaninetti ha conseguito la laurea magistrale in "Amministrazione, Controllo e Professione" presso il dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale con una tesi orientata all'analisi dell'impatto che la pandemia Covid-19 ha avuto sui bilanci dell'Asl di Novara nel triennio 2020-2022. Dal novembre 20219 lavora nell'Asl Novara come collaboratore amministrativo professionale presso e dal 1° maggio dello scorso anno è titolare di incarico di funzione organizzativa "Responsabilità contabilità generale: ciclo passivo e settore fiscale". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Asl Novara, Paolo Zaninetti è il nuovo dirigente amministrativo del servizio economico finanziario

Articoli correlati

Leggi anche: Matteo Diamanti, il nuovo dirigente entra in servizio

Policlinico, stabilizzati 5 medici e un dirigente amministrativoDal prossimo 1 marzo il Policlinico rafforzerà ulteriormente il proprio organico con l’immissione in servizio a tempo indeterminato di sei...

Approfondimenti e contenuti su Asl Novara

Temi più discussi: Paolo Zaninetti nuovo Dirigente Amministrativo del Servizio Economico Finanziario dell’Asl Novara; SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEI CARABINIERI SU TUTTO IL TERRITORIO; Le previsioni meteo per il fine settimana; PESANTE SCONFITTA (1-8) PER LA TR AZZURRA NOVARA A FOLLONICA.

Asl CN2 introduce la stimolazione magnetica transcranica per curare il gioco d'azzardo patologico e la dipendenza da cocainaUna tecnica innovativa e non invasiva nel SerD: progetto sperimentale interaziendale con Asl Novara e Università del Piemonte Orientale. Cicli intensivi abbinati a psicoterapia cognitivo-comportamenta ... targatocn.it

Asl Novara. Al via la Campagna europea per la sicurezza sul lavoroLa VI edizione dell’evento Promuoviamo la cultura della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: un percorso per conoscere chi fa prevenzione nel territorio novarese si apre oggi e ... quotidianosanita.it

Paolo Zaninetti nuovo Dirigente Amministrativo del Servizio Economico Finanziario dell’Asl Novara https://www.buongiornonovara.com/paolo-zaninetti-nuovo-dirigente-amministrativo-del-servizio-economico-finanziario-dellasl-novara/ - facebook.com facebook