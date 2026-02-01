Ciro Immobile ha firmato con il Paris FC. L’attaccante italiano giocherà con il club francese fino a fine stagione, con la possibilità di restare un altro anno. La notizia è stata confermata ufficialmente dal club.

AGI - Il Paris FC ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'attaccante Ciro Immobile, che resterà con il club neopromosso fino al termine della stagione, con un'opzione per un ulteriore anno. L' attaccante italiano, che compirà 36 anni a fine febbraio ed è stato campione d'Europa nel 2021, ha giocato questa stagione con il Bologna, dove ha collezionato solo nove presenze a causa di un infortunio alla coscia. Il contesto del trasferimento e la scelta del veterano. Dopo aver fallito l'ingaggio dell'attaccante bosniaco Edin Dzeko, 39 anni, che alla fine ha scelto lo Schalke 04, il club parigino, di proprietà della famiglia Arnault, ha optato per un altro veterano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ciro Immobile firma con il Paris FC: opzione per un altro anno

Il Paris FC fa il suo nome e si getta nel mercato italiano come ha fatto il Paris Saint-Germain.

Ciro Immobile lascia il Bologna e si prepara a trasferirsi al Paris FC, la squadra di seconda categoria di Parigi.

