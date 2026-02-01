Ciro Immobile firma con il Paris FC | opzione per un altro anno

Ciro Immobile ha firmato con il Paris FC. L’attaccante italiano giocherà con il club francese fino a fine stagione, con la possibilità di restare un altro anno. La notizia è stata confermata ufficialmente dal club.

AGI - Il  Paris FC  ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'attaccante  Ciro Immobile, che resterà con il  club neopromosso  fino al termine della stagione, con un'opzione per un ulteriore anno. L' attaccante italiano, che compirà 36 anni a fine febbraio ed è stato  campione d'Europa nel 2021, ha giocato questa stagione con il Bologna, dove ha collezionato solo nove presenze a causa di un  infortunio alla coscia.   Il contesto del trasferimento e la scelta del veterano. Dopo aver fallito l'ingaggio dell'attaccante bosniaco  Edin Dzeko, 39 anni, che alla fine ha scelto lo  Schalke 04, il club parigino, di  proprietà della famiglia Arnault, ha optato per un altro  veterano. 🔗 Leggi su Agi.it

