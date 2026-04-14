ASL Frosinone scoperto il doppio pagamento di un risarcimento danni | recuperati 700mila euro

Un'operazione della Asl di Frosinone ha portato al recupero di circa 700mila euro, risultato di un doppio pagamento di un risarcimento danni. La vicenda si è conclusa con una causa legale che ha confermato la restituzione delle somme erroneamente versate. La Asl ha agito per recuperare i fondi e ha portato a termine il procedimento con successo.

Un doppio pagamento non dovuto e la successiva battaglia giudiziaria si chiudono con il recupero di circa 700mila euro da parte della Asl di Frosinone.La vicenda nasce da un contenzioso per responsabilità sanitaria che aveva portato l’Azienda a risarcire gli eredi di un uomo di circa 60 anni con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Aveva nascosto i soldi all’estero, ma è stato scoperto. Maxi sequestro della finanza, recuperati 700mila euroLivorno, 18 febbraio 2026 – Aveva fatto rientrare in Italia oltre 700mila euro, capitali ritenuti illeciti e occultati in precedenza nel... Leggi anche: Arrestato 21enne per estorsione ai danni di un'anziana: recuperati 6.500 euro