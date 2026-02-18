Aveva nascosto i soldi all’estero ma è stato scoperto Maxi sequestro della finanza recuperati 700mila euro

La finanza di Livorno ha scoperto che un uomo aveva nascosto oltre 700mila euro in Svizzera e li aveva trasferiti illegalmente in Italia. Per recuperare il denaro, le autorità hanno sequestrato un’ingente somma, che si trovava ancora in parte in conti esteri. Gli investigatori hanno individuato i fondi attraverso controlli approfonditi sui movimenti bancari dell’uomo.

Livorno, 18 febbraio 2026 – Aveva fatto rientrare in Italia oltre 700mila euro, capitali ritenuti illeciti e occultati in precedenza nel Liechtensitein. Per questo è finito nei guai pregiudicato calabrese che abita nella provincia di Livorno: il denaro è stato sequestrato dai militari della guardia di finanza di Firenze, coordinati dal procuratore della Repubblica di Livorno. L’uomo era ritenuto "socialmente pericoloso". Capitali nascosti all'estero, il sequestro della guardia di finanza I soldi sequestrati. In particolare sono stati disposti sequestri di asset finanziari rientrati dall'estero (conti correnti, dossier titoli e vaglia non trasferibili) precedentemente occultati in Liechtenstein, acquisiti negli anni 1976, 1997 e 1999, ovvero nel periodo della sua pericolosità, tra il 1974 e il 2017. 🔗 Leggi su Lanazione.it

