ASL Frosinone recuperati 700mila euro dopo un contenzioso

La Asl di Frosinone ha concluso un procedimento giudiziario che ha portato al recupero di circa 700mila euro. La cifra deriva da un contenzioso legale che si è concluso con un esito positivo. La struttura sanitaria ha ottenuto il risultato dopo aver portato avanti le proprie ragioni in tribunale. La notizia riguarda quindi un intervento di natura legale volto al recupero di fondi pubblici.

Con una battaglia giudiziaria si chiude il recupero di circa 700mila euro da parte della Asl di Frosinone.La vicenda nasce da un contenzioso per responsabilità sanitaria che aveva portato l’Azienda a risarcire gli eredi di un uomo di circa 60 anni con una somma complessiva prossima al milione di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ASL Frosinone, scoperto il doppio pagamento di un risarcimento danni: recuperati 700mila euroUn doppio pagamento non dovuto e la successiva battaglia giudiziaria si chiudono con il recupero di circa 700mila euro da parte della Asl di... Aveva nascosto i soldi all’estero, ma è stato scoperto. Maxi sequestro della finanza, recuperati 700mila euroLivorno, 18 febbraio 2026 – Aveva fatto rientrare in Italia oltre 700mila euro, capitali ritenuti illeciti e occultati in precedenza nel...