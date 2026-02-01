Associazione a delinquere lesioni e resistenza | tutte le accuse cadute e no ai militanti del centro sociale Askatasuna

Un covo di eversori, una banda di criminali comuni, un semplice punto di ritrovo per giovani autonomi che produce musica, politica, cultura e solidarietà. Per capire che cos'è Askatasuna secondo la giustizia bisognerà aspettare qualche mese, quando verrà celebrato il processo d'appello a un gruppo di attivisti del centro sociale imputati di associazione per delinquere. Ma intato molti tra i frequentatori della storica palazzina di corso Regina Margherita a Torino stanno continuando ad affrontare (così come ormai accade da decenni) raffiche di accuse come resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, per singoli episodi avvenuti durante manifestazioni e scontri di piazza.

