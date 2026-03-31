Bonus nido Regione Lazio cambiano i criteri d'accesso | migliaia di famiglie tagliate fuori

Da oggi i requisiti per ottenere il bonus nido nella Regione Lazio sono stati modificati, riducendo la soglia di Isee da 60mila a 30mila euro. Questa variazione ha portato all'esclusione di molte famiglie che prima avevano diritto al contributo. La misura interessa tutte le domande in fase di presentazione e potrebbe influenzare il numero di beneficiari.

Cambiano i criteri di accesso per chiedere il bonus nido della Regione Lazio: da 60mila a 30mila euro di Isee. E migliaia di famiglie restano escluse. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Iscrizione nido d’infanzia. Cambiano i criteri: "Più attenzione ai bisogni reali delle famiglie"Da quest’anno gli undici comuni dell’Unione Empolese Valdelsa adotteranno nuovi criteri zonali per l’ammissione ai nidi d’infanzia, che entreranno in... Leggi anche: Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio, dimezzata la soglia Isee per l'accesso Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accesso; Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accesso; Bonus nido nel caos: soglia ISEE dimezzata e fondi esauriti in poche ore scatenano la protesta nel Lazio; Imprese di Roma e del Lazio alla conquista dei mercati esteri, il piano da 15 milioni di euro. Il bonus nido fa arrabbiare (ancora) i genitori del Lazio: dimezzata la soglia Isee per l'accessoLe famiglie: Una decisione discriminatoria. Ma la Regione replica: Decisione inevitabile, dal prossimo anno cambierà tutto ... latinatoday.it REGIONE LAZIO ALLERTA GIALLA dalle prime ore di domani, MARTEDÌ 31 MARZO , e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Qui il bollettino https://tinyurl.com/3bvwzyks Regione La facebook