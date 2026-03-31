Bonus nido Regione Lazio cambiano i criteri d'accesso | migliaia di famiglie tagliate fuori

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi i requisiti per ottenere il bonus nido nella Regione Lazio sono stati modificati, riducendo la soglia di Isee da 60mila a 30mila euro. Questa variazione ha portato all'esclusione di molte famiglie che prima avevano diritto al contributo. La misura interessa tutte le domande in fase di presentazione e potrebbe influenzare il numero di beneficiari.

Cambiano i criteri di accesso per chiedere il bonus nido della Regione Lazio: da 60mila a 30mila euro di Isee. E migliaia di famiglie restano escluse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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