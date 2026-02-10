Caffè Concerto il Tar concede la sospensiva al gestore Ma intanto il Comune cerca nuovi ' pretendenti'

Il Tar ha deciso di sospendere temporaneamente l’ordine del Comune di chiudere il Caffè Concerto, dando respiro al gestore. Nel frattempo, il Comune cerca altre offerte per riaprire i locali, mentre la società Rrem continua a lottare per mantenere il suo spazio. La situazione resta incerta e le due parti si affrontano su due fronti diversi.

Sul futuro del Caffè Concerto si gioca una partita che corre su due binari paralleli. Da una parte il Comune, che rivuole i suoi spazi per riaffidarli ad un’altra realtà (lo ha ribadito ieri in Consiglio comunale l’assessore Giulio Guerzoni), dall’altra la società Rrem, che proprio nelle scorse.🔗 Leggi su Modenatoday.it

L’udienza di mediazione tra il Comune di Modena e il gestore del Caffè Concerto si è conclusa senza accordo.

