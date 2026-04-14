Ascolti tv partono benino I Cesaroni con il 22,6% non benissimo per La Buona Stella

Nella giornata del 13 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato risultati differenziati. La serie I Cesaroni ha ottenuto una quota di mercato del 22,6%, mentre La Buona Stella si è fermata al 16%. Questi dati confermano il ritorno sulla scena televisiva di I Cesaroni, anche se non si può definire un risultato eccezionale, mentre La Buona Stella ha registrato una performance inferiore.