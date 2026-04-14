Ascolti tv partono benino I Cesaroni con il 22,6% non benissimo per La Buona Stella
Nella giornata del 13 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato risultati differenziati. La serie I Cesaroni ha ottenuto una quota di mercato del 22,6%, mentre La Buona Stella si è fermata al 16%. Questi dati confermano il ritorno sulla scena televisiva di I Cesaroni, anche se non si può definire un risultato eccezionale, mentre La Buona Stella ha registrato una performance inferiore.
Gliascolti tvdel 13 aprile assegnano la vittoria al grande ritorno deiCesaronisebbene non ci sia stato alcun boom; beninoLa Buona Stellache si ferma al 16%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona StellaNella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.
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La buona stella non brilla al debutto e si fa battere dal ritorno de I Cesaroni ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/i-cesaroni-battono-la-buona-stella-e-la-ruota-della-fortuna-vola-gli-ascolti - facebook.com facebook
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