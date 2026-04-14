Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026

Ieri sera, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 è andata in onda la trasmissione “La Buona Stella” che ha attirato un certo numero di spettatori. La puntata ha ottenuto un ascolto di interesse, con una quota di share che non viene specificata. I dati di ascolto sono stati comunicati ufficialmente e si riferiscono alla serata di trasmissione.

Nella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2, dopo la presentazione (.000 – %), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Trasnporter Legacy incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4, dopo la presentazione (.000 – %), Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8, dopo la presentazione (.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026 Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Ascolti TV | Lunedì 6 Aprile 2026Nella serata di ieri, lunedì 6 aprile 2026, su Rai1 Io e te dobbiamo parlare interessa . Millionaire Hot Seat Channel Nine Promo 2009 Tu ascolti il mio cuore malato [...] non dar retta al suo ritmo guasto e malato: il mio cuore è buono, perché tu ci sei dentro. [...] *** Veglio i tuoi occhi Con mani ormai vecchie stringo le tue mani, con occhi ormai vecchi veglio i tuoi occhi. Mentre morivano mondi, a - facebook.com facebook Ottimi ascolti per la finale di #Monte Carlo tra #Sinner e #Alcaraz x.com