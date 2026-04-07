Nella serata di ieri, lunedì 6 aprile 2026, su Rai1 Io e te dobbiamo parlare interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Trasnporter 3 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 6 Aprile 2026

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